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Замминистра энергетики США: Стратегическое значение Азербайджана для США возросло

Стратегическое значение Азербайджана для США возросло

Стратегическое значение Азербайджана для США возросло за последние 25 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал замминистра энергетики США Марк Менезес на мероприятии "Контракт века: 25 лет успешной деятельности", организованном Каспийским политическим центром в Вашингтоне.

"Сегодня мы отмечаем не только 25-летие Контракта века, но и успешное сотрудничество между США и Азербайджаном. Трансадриатический газопровод (TAP) не только обеспечит энергетическую безопасность Европы, но и повысит экономическую независимость Азербайджана и стран региона", - сказал он.

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