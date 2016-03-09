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    Встреча нефтедобывающих стран пройдет в Москве 20 марта

    Багдад готов к сотрудничеству в обсуждении плана заморозки уровня добычи

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Страны, входящие в Организацию экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящие в картель, встретятся 20 марта в Москве.

    Как сообщает Report со ссылкой на Al-Sabah, об этом заявил замминистра нефтяной промышленности Ирака Фаяд аль-Нему.

    Заместитель министра также отметил, что Багдад готов к cотрудничеству в обсуждении плана заморозки уровня добычи с наиболее крупными мировыми производителями нефти и готов гарантировать, что Россия и Саудовская Аравия - крупнейшие производители и экспортеры нефти - сядут за стол переговоров.

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