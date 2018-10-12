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    Страны ОПЕК в сентябре увеличили добычу нефти

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В сентябре страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 0,15 миллиона баррелей по сравнению с августом — до 32,78 миллионов баррелей нефти в сутки, тем самым выполнив соглашение ОПЕК+ на 121%.

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

    МЭА также изменило показатель исполнения сделки странами картеля в августе: согласно предыдущему докладу, оно составляло 115%, теперь оно скорректировано до 118%.

    Напомним, что в 2016 году в Вене ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. 

    ОПЕК+ 23 июня текущего года согласовала цель уйти от перевыполнения сделки. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

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