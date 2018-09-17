Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение по добыче нефти на 108%.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал журналистам министр энергетики России Александр Новак.

По словам министра, у стран-участниц сделки есть возможность обсуждать любые сценарии развития ситуации. "Нужно будет посмотреть, как в текущей ситуации наиболее целесообразно действовать", - отметил он.

Напомним, что 30 ноября 2016 года страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей – до 32,5 млн баррелей в день. 10 декабря члены ОПЕК и 11 стран, не входящих в структуру, пришли к соглашению об ограничении добычи на 558 тыс. баррелей в день. 30 ноября прошлого года на 173-ем заседании Совета министров ОПЕК стороны договорились продлить соглашение еще на 9 месяцев, до конца 2018 года. Азербайджан также присоединился к новому соглашению. 23 июня текущего года на 4-м заседании министров ОПЕК и стран вне картеля достигнута договоренность об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки. Азербайджан поддержал данное решение, вступившее в силу с 1 июля.