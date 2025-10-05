Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации по итогам виртуальной встречи.

Согласно информации, наибольший рост придется на долю Саудовской Аравии, где производство нефти будет увеличено на 41 тыс. б/с.

Отмечается, что решение о росте добычи принято на фоне стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей рынка.

"Страны [ОПЕК+] продолжают внимательно следить и оценивать рыночную конъюнктуру. Они подтвердили важность принятия осторожного подхода и сохранения полной гибкости для приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок производства", - подчеркивается в заявлении.