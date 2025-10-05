Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в ноябре на 137 тыс. б/с
Энергетика
- 05 октября, 2025
- 15:24
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в ноябре на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Как передает Report, об этом говорится в заявлении организации по итогам виртуальной встречи.
Согласно информации, наибольший рост придется на долю Саудовской Аравии, где производство нефти будет увеличено на 41 тыс. б/с.
Отмечается, что решение о росте добычи принято на фоне стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных фундаментальных показателей рынка.
"Страны [ОПЕК+] продолжают внимательно следить и оценивать рыночную конъюнктуру. Они подтвердили важность принятия осторожного подхода и сохранения полной гибкости для приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок производства", - подчеркивается в заявлении.
