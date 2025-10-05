İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatını sutkada 137 min barel artıracaq

    Energetika
    • 05 oktyabr, 2025
    • 17:31
    OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatını sutkada 137 min barel artıracaq

    OPEC+ ölkələri noyabrda neft hasilatını sutkada 137 min barel artırmağa razılaşıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə qurum videokonfrans vasitəsilə keçirilən görüşün yekunlarına dair açıqlamasında bildirib.

    Məlumata görə, ən böyük artım Səudiyyə Ərəbistanında gözlənilir və burada neft hasilatı sutkada 41 min barel artacaq.

    Qeyd olunur ki, hasilatın artırılması ilə bağlı qərar qlobal iqtisadi mənzərənin sabitliyi və əlverişli bazar əsasları fonunda qəbul edilib.

    "OPEC+ ölkələri bazar konyukturasını yaxından izləməyə və qiymətləndirməyə davam edir. Onlar ehtiyatlı yanaşmanın və əlavə könüllü hasilat düzəlişlərini dayandırmaq və ya ləğv etmək üçün tam çevikliyi qorumağın vacibliyini bir daha təsdiqləyiblər", - bəyanatda vurğulanır.

    OPEC plus neft Səudiyyə Ərəbistanı
