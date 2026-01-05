Ukraynalı hücumçu "Yuventus"a təklif olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 05 yanvar, 2026
    • 15:44
    Ukraynalı hücumçu Yuventusa təklif olunub

    Ukrayna millisinin futbolçusu Artyom Dovbik İtaliyanın "Yuventus" klubuna təklif olunub.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, "Roma" 28 yaşlı hücumçu ilə yollarını ayırmağa hazırdır.

    Artıq hər iki komanda arasında ilkin danışıqlar olub. Paytaxt təmsilçisi bu mövqeyə yeni oyunçu almaq niyyətindədir.

    Qeyd edək ki, Artyom Dovbik 2024-cü ilin avqustunda İspaniya təmsilçisi "Jirona"dan 30,5 milyon avroya transfer olunub. Onun müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

