Страны ОПЕК+ могут 30 ноября обсудить продление сокращения добычи до конца 2018 года

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Страны ОПЕК+ могут обсудить на встрече в Вене 30 ноября продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в кулуарах Форума стран - экспортеров газа в Боливии.

"Излишки запасов все еще превышают 100 млн баррелей. Совершенно очевидно, что в предстоящий сезон мы не успеем снизить этот уровень [до пятилетней нормы]. Вот почему это решение [о продлении] может быть принято на следующей неделе", - сказал министр.

Большая конференция стран ОПЕК и вне ОПЕК пройдет в Вене 30 ноября. Как ожидается, министры обсудят вопрос о судьбе сделки после марта 2018 года, когда она истекает.