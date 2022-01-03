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Страны ОПЕК сегодня могут избрать нового генсека организации

Страны ОПЕК сегодня могут избрать нового генсека организации Министры стран ОПЕК в понедельник, 3 января, проведут специальную встречу, где обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации, который должен с августа этого года сменить действующего, Мухаммеда Баркиндо
Энергетика
3 января 2022 г. 10:12
Страны ОПЕК сегодня могут избрать нового генсека организации

Министры стран ОПЕК 3 января проведут специальную встречу, где обсудят кандидатуру нового генерального секретаря организации, который должен с августа этого года сменить действующего Мухаммеда Баркиндо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в повестке заседания.

В повестке указывается, что встреча носит специальный характер. Единственный вопрос в ней - назначение нового генерального секретаря.

По словам источника ТАСС, единственной кандидатурой на этот пост пока является представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, который возглавлял делегацию Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год. Ранее министры ОПЕК обсуждали этот вопрос в начале декабря, но не смогли принять решение и перенесли голосование на январь.

С 2016 года пост генсека ОПЕК занимает Мухаммед Баркиндо, второй срок его полномочий истекает в июле 2022 года. Согласно уставу ОПЕК, генеральный секретарь избирается сроком на три года и может быть переизбран всего лишь единожды.

Хайсам аль-Гайс имеет опыт работы в нефтяных компаниях, а также в МИД Кувейта. В 1990 году он окончил университет Сан-Франциско в Калифорнии по специальности "политология". Аль-Гайс свободно владеет шестью языками, включая арабский, английский, немецкий, португальский, испанский, французский, а также говорит на китайском.

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