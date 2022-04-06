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Bloomberg: страны МЭА высвободят 120 млн баррелей нефти для стабилизации цен

Bloomberg: страны МЭА высвободят 120 млн баррелей нефти для стабилизации цен Страны - члены Международного энергетического агентства (МЭА) направят на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов с целью снижения цен на этот энергоресурс. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Энергетика
6 апреля 2022 г. 19:15
Bloomberg: страны МЭА высвободят 120 млн баррелей нефти для стабилизации цен

Страны - члены Международного энергетического агентства (МЭА) направят на рынок 120 млн баррелей нефти из своих резервов с целью снижения цен на этот энергоресурс. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом вклад США составит, по данным агентства, 60 млн баррелей, остальные объемы будут распределены между странами - членами организации.

С учетом анонсированных ранее планов США по осуществлению поставок дополнительных 180 млн баррелей нефти из своих стратегических резервов, в общей сложности на рынок поступит 240 млн баррелей нефти (180 млн баррелей от США и 60 млн от стран МЭА).

За время существования организации подобные решения принимались в 1991, 2005, 2011 годах, а также 1 марта 2022 года. В предыдущий раз на рынок высвободили 62,7 млн баррелей нефти.

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Версия на английском языке Bloomberg: IEA to release 120M barrels of oil to ease prices

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