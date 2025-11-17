Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

    Энергетика
    • 17 ноября, 2025
    • 18:15
    Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал нефть в 21 страну в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

    В отчетный период в ТОП-5 стран-импортеров нефти из Азербайджана вошли Италия, Чехия, Хорватия, Германия и Румыния.

    В таблице ниже представлен полный список стран, импортирующих нефть из Азербайджана.

    Страна

    Объем (тонн)

    В сравнении с январем-октябрем 2024 года

    		 Статистическая стоимость (тыс. долларов США) В сравнении с январем-октябрем 2024 года

    1

    Италия

    12 077 423,62

    +29,8 %

    6 231 517,13

    +7 %

    2

    Чехия

    1 307 899,13

    -8,78 %

    701 374

    -22,1 %

    3

    Хорватия

    1 187 550,72

    -13,6 %

    634 647,77

    -24,68 %

    4

    Германия

    956 716,48

    +9,3 %

    502 018,65

    -10,35 %

    5

    Румыния

    869 568,72

    +48,5 %

    475 935,69

    +35,7 %

    6

    Португалия

    803 374,35

    -20,1 %

    430 730,82

    -32 %

    7

    Великобритания

    514 926,69

    -20,8 %

    273 052,39

    -30,1 %

    8

    Греция

    500 730,69

    +2,2 dəfə

    268 492,93

    +1,9 раза

    9

    Ирландия

    410 729,87

    +2,4 dəfə

    214 827,49

    +2 раза

    10

    Нидерланды

    360 687,86

    +2,1 dəfə

    182 857,88

    +1,7 раза

    11

    Тунис

    310 312,67

    -30,1 %

    167 917,16

    -39,7 %

    12

    Франция

    281 055,52

    +3,1 dəfə

    143 049,38

    +2,5 раза

    13

    Индия

    250 122.21

    -78,6 %

    126 113.14

    -82,7 %

    14

    Швейцария

    172 862,46

    -*

    96 641,78

    -*

    15

    Австрия

    177 544,3

    +2,1 dəfə

    87 951,93

    +1,8 раза

    16

    Таиланд

    137 785,75

    -63,4 %

    75 910,84

    -67,6 %

    17

    Индонезия

    130 925,36

    -52,7 %

    72 131,22

    -55,4 %

    18

    Турция

    133 120,2

    -62,4 %

    65 042,44

    -66,5 %

    19

    Дания

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    20

    Болгария

    79 260,85

    -2 %

    48 231,11

    +5 %

    21

    Грузия

    3 838,22

    -*

    1 586.27

    -*

    Итого

    20 754 593,06

    +0,88 %

    10 849 719,29

    -14,98 %

    -* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.

    нефть импорт экспорт Азербайджан Госкомтаможня статистика
