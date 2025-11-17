Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал нефть в 21 страну в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

В отчетный период в ТОП-5 стран-импортеров нефти из Азербайджана вошли Италия, Чехия, Хорватия, Германия и Румыния.

В таблице ниже представлен полный список стран, импортирующих нефть из Азербайджана.

№ Страна Объем (тонн) В сравнении с январем-октябрем 2024 года Статистическая стоимость (тыс. долларов США) В сравнении с январем-октябрем 2024 года 1 Италия 12 077 423,62 +29,8 % 6 231 517,13 +7 % 2 Чехия 1 307 899,13 -8,78 % 701 374 -22,1 % 3 Хорватия 1 187 550,72 -13,6 % 634 647,77 -24,68 % 4 Германия 956 716,48 +9,3 % 502 018,65 -10,35 % 5 Румыния 869 568,72 +48,5 % 475 935,69 +35,7 % 6 Португалия 803 374,35 -20,1 % 430 730,82 -32 % 7 Великобритания 514 926,69 -20,8 % 273 052,39 -30,1 % 8 Греция 500 730,69 +2,2 dəfə 268 492,93 +1,9 раза 9 Ирландия 410 729,87 +2,4 dəfə 214 827,49 +2 раза 10 Нидерланды 360 687,86 +2,1 dəfə 182 857,88 +1,7 раза 11 Тунис 310 312,67 -30,1 % 167 917,16 -39,7 % 12 Франция 281 055,52 +3,1 dəfə 143 049,38 +2,5 раза 13 Индия 250 122.21 -78,6 % 126 113.14 -82,7 % 14 Швейцария 172 862,46 -* 96 641,78 -* 15 Австрия 177 544,3 +2,1 dəfə 87 951,93 +1,8 раза 16 Таиланд 137 785,75 -63,4 % 75 910,84 -67,6 % 17 Индонезия 130 925,36 -52,7 % 72 131,22 -55,4 % 18 Турция 133 120,2 -62,4 % 65 042,44 -66,5 % 19 Дания 88 157,38 -* 49 689,27 -* 20 Болгария 79 260,85 -2 % 48 231,11 +5 % 21 Грузия 3 838,22 -* 1 586.27 -* Итого 20 754 593,06 +0,88 % 10 849 719,29 -14,98 %

-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.