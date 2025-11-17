Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК
- 17 ноября, 2025
- 18:15
Азербайджан в январе-октябре этого года экспортировал нефть в 21 страну в объеме 20 млн 754 тыс. 593,06 тонн.
Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.
В отчетный период в ТОП-5 стран-импортеров нефти из Азербайджана вошли Италия, Чехия, Хорватия, Германия и Румыния.
В таблице ниже представлен полный список стран, импортирующих нефть из Азербайджана.
|
№
|
Страна
|
Объем (тонн)
|
В сравнении с январем-октябрем 2024 года
|Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|В сравнении с январем-октябрем 2024 года
|
1
|
Италия
|
12 077 423,62
|
+29,8 %
|
6 231 517,13
|
+7 %
|
2
|
Чехия
|
1 307 899,13
|
-8,78 %
|
701 374
|
-22,1 %
|
3
|
Хорватия
|
1 187 550,72
|
-13,6 %
|
634 647,77
|
-24,68 %
|
4
|
Германия
|
956 716,48
|
+9,3 %
|
502 018,65
|
-10,35 %
|
5
|
Румыния
|
869 568,72
|
+48,5 %
|
475 935,69
|
+35,7 %
|
6
|
Португалия
|
803 374,35
|
-20,1 %
|
430 730,82
|
-32 %
|
7
|
Великобритания
|
514 926,69
|
-20,8 %
|
273 052,39
|
-30,1 %
|
8
|
Греция
|
500 730,69
|
+2,2 dəfə
|
268 492,93
|
+1,9 раза
|
9
|
Ирландия
|
410 729,87
|
+2,4 dəfə
|
214 827,49
|
+2 раза
|
10
|
Нидерланды
|
360 687,86
|
+2,1 dəfə
|
182 857,88
|
+1,7 раза
|
11
|
Тунис
|
310 312,67
|
-30,1 %
|
167 917,16
|
-39,7 %
|
12
|
Франция
|
281 055,52
|
+3,1 dəfə
|
143 049,38
|
+2,5 раза
|
13
|
Индия
|
250 122.21
|
-78,6 %
|
126 113.14
|
-82,7 %
|
14
|
Швейцария
|
172 862,46
|
-*
|
96 641,78
|
-*
|
15
|
Австрия
|
177 544,3
|
+2,1 dəfə
|
87 951,93
|
+1,8 раза
|
16
|
Таиланд
|
137 785,75
|
-63,4 %
|
75 910,84
|
-67,6 %
|
17
|
Индонезия
|
130 925,36
|
-52,7 %
|
72 131,22
|
-55,4 %
|
18
|
Турция
|
133 120,2
|
-62,4 %
|
65 042,44
|
-66,5 %
|
19
|
Дания
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
20
|
Болгария
|
79 260,85
|
-2 %
|
48 231,11
|
+5 %
|
21
|
Грузия
|
3 838,22
|
-*
|
1 586.27
|
-*
|
Итого
|
20 754 593,06
|
+0,88 %
|
10 849 719,29
|
-14,98 %
-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.