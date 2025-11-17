Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
- 17 noyabr, 2025
- 17:33
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandan 21 ölkəyə 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində neft ixrac olunub.
Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.
Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Almaniya və Rumıniya daxil olub.
Bu ilin 10 ayında Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 231 milyon 517,13 min ABŞ dolları dəyərində 12 milyon 77 min 423,52 ton, Çexiyaya 701 milyon 374 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 307 min 899,13 ton, Xorvatiyaya 634 milyon 647,77 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 187 min 550,72 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 502 milyon 18,65 min ABŞ dolları dəyərində 956 min 716,48 ton və Rumıniyaya 475 milyon 935,69 min ABŞ dolları məbləğində 869 min 568,72 ton neft tədarük edilib.
Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:
|
№
|
Ölkələr
|
Miqdar (ton)
|
2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən
|
Statistik dəyər (min ABŞ dolları)
|
2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən
|
1
|
İtaliya
|
12 077 423,62
|
+29,8 %
|
6 231 517,13
|
+7 %
|
2
|
Çexiya
|
1 307 899,13
|
-8,78 %
|
701 374
|
-22,1 %
|
3
|
Xorvatiya
|
1 187 550,72
|
-13,6 %
|
634 647,77
|
-24,68 %
|
4
|
Almaniya
|
956 716,48
|
+9,3 %
|
502 018,65
|
-10,35 %
|
5
|
Rumıniya
|
869 568,72
|
+48,5 %
|
475 935,69
|
+35,7 %
|
6
|
Portuqaliya
|
803 374,35
|
-20,1 %
|
430 730,82
|
-32 %
|
7
|
Böyük Britaniya
|
514 926,69
|
-20,8 %
|
273 052,39
|
-30,1 %
|
8
|
Yunanıstan
|
500 730,69
|
+2,2 dəfə
|
268 492,93
|
+1,9 dəfə
|
9
|
İrlandiya
|
410 729,87
|
+2,4 dəfə
|
214 827,49
|
+2 dəfə
|
10
|
Niderland
|
360 687,86
|
+2,1 dəfə
|
182 857,88
|
+1,7 dəfə
|
11
|
Tunis
|
310 312,67
|
-30,1 %
|
167 917,16
|
-39,7 %
|
12
|
Fransa
|
281 055,52
|
+3,1 dəfə
|
143 049,38
|
+2,5 dəfə
|
13
|
Hindistan
|
250 122.21
|
-78,6 %
|
126 113.14
|
-82,7 %
|
14
|
İsveçrə
|
172 862,46
|
-*
|
96 641,78
|
-*
|
15
|
Avstriya
|
177 544,3
|
+2,1 dəfə
|
87 951,93
|
+1,8 dəfə
|
16
|
Tailand
|
137 785,75
|
-63,4 %
|
75 910,84
|
-67,6 %
|
17
|
İndoneziya
|
130 925,36
|
-52,7 %
|
72 131,22
|
-55,4 %
|
18
|
Türkiyə
|
133 120,2
|
-62,4 %
|
65 042,44
|
-66,5 %
|
19
|
Danimarka
|
88 157,38
|
-*
|
49 689,27
|
-*
|
20
|
Bolqarıstan
|
79 260,85
|
-2 %
|
48 231,11
|
+5 %
|
21
|
Gürcüstan
|
3 838,22
|
-*
|
1 586.27
|
-*
|
Cəmi
|
20 754 593,06
|
+0,88 %
|
10 849 719,29
|
-14,98 %
-* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.