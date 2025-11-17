İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Energetika
    • 17 noyabr, 2025
    • 17:33
    Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycandan 21 ölkəyə 20 milyon 754 min 593,06 ton həcmində neft ixrac olunub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinin statistikasına istinadən xəbər verir.

    Hesabat dövründə Azərbaycanın neft ixrac etdiyi TOP-5 ölkələr sırasına İtaliya, Çexiya, Xorvatiya, Almaniya və Rumıniya daxil olub.

    Bu ilin 10 ayında Azərbaycan İtaliyaya 6 milyard 231 milyon 517,13 min ABŞ dolları dəyərində 12 milyon 77 min 423,52 ton, Çexiyaya 701 milyon 374 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 307 min 899,13 ton, Xorvatiyaya 634 milyon 647,77 min ABŞ dolları dəyərində 1 milyon 187 min 550,72 ton xam neft ixrac edib. Almaniyaya 502 milyon 18,65 min ABŞ dolları dəyərində 956 min 716,48 ton və Rumıniyaya 475 milyon 935,69 min ABŞ dolları məbləğində 869 min 568,72 ton neft tədarük edilib.

    Aşağıdakı cədvəldə Azərbaycanın bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində neft ixrac etdiyi ölkələrin tam siyahısı göstərilib:

    Ölkələr

    Miqdar (ton)

    2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən

    Statistik dəyər (min ABŞ dolları)

    2024-cü ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən

    1

    İtaliya

    12 077 423,62

    +29,8 %

    6 231 517,13

    +7 %

    2

    Çexiya

    1 307 899,13

    -8,78 %

    701 374

    -22,1 %

    3

    Xorvatiya

    1 187 550,72

    -13,6 %

    634 647,77

    -24,68 %

    4

    Almaniya

    956 716,48

    +9,3 %

    502 018,65

    -10,35 %

    5

    Rumıniya

    869 568,72

    +48,5 %

    475 935,69

    +35,7 %

    6

    Portuqaliya

    803 374,35

    -20,1 %

    430 730,82

    -32 %

    7

    Böyük Britaniya

    514 926,69

    -20,8 %

    273 052,39

    -30,1 %

    8

    Yunanıstan

    500 730,69

    +2,2 dəfə

    268 492,93

    +1,9 dəfə

    9

    İrlandiya

    410 729,87

    +2,4 dəfə

    214 827,49

    +2 dəfə

    10

    Niderland

    360 687,86

    +2,1 dəfə

    182 857,88

    +1,7 dəfə

    11

    Tunis

    310 312,67

    -30,1 %

    167 917,16

    -39,7 %

    12

    Fransa

    281 055,52

    +3,1 dəfə

    143 049,38

    +2,5 dəfə

    13

    Hindistan

    250 122.21

    -78,6 %

    126 113.14

    -82,7 %

    14

    İsveçrə

    172 862,46

    -*

    96 641,78

    -*

    15

    Avstriya

    177 544,3

    +2,1 dəfə

    87 951,93

    +1,8 dəfə

    16

    Tailand

    137 785,75

    -63,4 %

    75 910,84

    -67,6 %

    17

    İndoneziya

    130 925,36

    -52,7 %

    72 131,22

    -55,4 %

    18

    Türkiyə

    133 120,2

    -62,4 %

    65 042,44

    -66,5 %

    19

    Danimarka

    88 157,38

    -*

    49 689,27

    -*

    20

    Bolqarıstan

    79 260,85

    -2 %

    48 231,11

    +5 %

    21

    Gürcüstan

    3 838,22

    -*

    1 586.27

    -*

    Cəmi

    20 754 593,06

    +0,88 %

    10 849 719,29

    -14,98 %

    -* Ötən ilin eyni dövründə tədarük olmayıb.

    Azərbaycan neft Dövlət Gömrük Komitəsi
    Страны-импортеры азербайджанской нефти - СПИСОК

