Страны Евросоюза почти удвоили закупки СПГ

27 стран Евросоюза с января по октябрь текущего года закупили 105 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

27 стран Евросоюза с января по октябрь текущего года закупили 105 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные компании Kpler, которые приводит РБК. За аналогичный период прошлого года ЕС закупил 64 млрд кубометров, за весь прошлый год - 78 млрд кубометров.

В этом году страны Евросоюза закупили СПГ больше, чем традиционный лидер по закупкам этого сырья - Китай. За девять месяцев КНР импортировала 69,9 кубометров по сравнению с 87,5 млрд кубометров за аналогичный период прошлого года.

Закупки СПГ Евросоюзом растут из-за снижения поставок трубопроводного газа из России. В прошлом году "Газпром" поставил в ЕС и Турцию 155 млрд кубометров. Примерно 40% потребления Европы обеспечивалось российской компанией. В этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт российского газа снизится до 60 млрд кубометров.

За счет поставок СПГ страны ЕС успели быстро заполнить газохранилища на зиму. Так, Германия заполнила их на 99,54%, Франция - на 99,9%, Италия - на 95,5%. Из-за массовых закупок СПГ цены на газ в Европе снижаются. По данным инвестбанка Goldman Sachs, в ближайшие месяцы цена на газ в Европе упадет на 30%.