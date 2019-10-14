Новак: Россия в октябре исполнит сделку ОПЕК+ на 100%

Россия намерена на 100% выполнить условия сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах Российско-саудовского инвестиционного форума, организованного РФПИ, SAGIA и SCISP.

"В октябре будет 100%", - сказал он, отвечая на вопрос, выполнит ли Россия в октябре сделку.

Россия в сентябре сократила добычу на 200 тысяч баррелей в сутки, хотя по условиям соглашения должна была сократить на 228 тысяч баррелей. Россия перевыполняла свои обязательства по сделке в мае - июле на фоне приостановки транзита нефти из-за загрязнения нефтепровода "Дружба" хлорорганикой.

В августе компании восстановили добычу на фоне расчистки системы, объяснял ранее Новак.

По его словам, страны-участницы сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ не ведут дискуссий о пересмотре условий соглашения.

"Нет, об этом речи не идет [о пересмотре условий сделки]. Мы сегодня как раз будем подписывать хартию долгосрочного сотрудничества", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ведутся ли дискуссии о пересмотре условий сделки.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью арабским ТВ сказал, что запасы нефти нужно снизить до разумного предела, чтобы они не давили на цены нефти.

"Я думаю, что президент имел ввиду тот успешный опыт, который есть в ОПЕК+ по балансировке рынка, и о том, что в случае необходимости принятия каких-то определенных действий в этой части", - прокомментировал слова президента Новак.

Сделка о сокращении добычи ОПЕК+ действует до конца марта 2020 года и призвана стабилизировать цены на нефть. Всего по ней страны-участницы должны снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тысяч и 322 тысячи баррелей в сутки соответственно).

Страны ОПЕК+ по итогам заседания в Абу-Даби 12 сентября отложили переговоры о дополнительном сокращении добычи на неопределенный срок. Вместо этого несколько стран альянса, которые прежде свои квоты недовыполняли, должны в ближайшие два месяца убрать излишнее предложение с рынка в объеме почти 400 тысяч баррелей в сутки