О нас

Стоимость поставок российского газа в Молдову снизится в 1,5 раза в апреле

Стоимость поставок российского газа в Молдову снизится в 1,5 раза в апреле Стоимость поставок природного газа из России в Молдову снизится с 1 011 долларов до 673 долларов за тыс. кубометров в апреле текущего года. Показатель сократится в 1,5 раза.
Энергетика
3 апреля 2023 г. 11:38
Стоимость поставок российского газа в Молдову снизится в 1,5 раза в апреле

Стоимость поставок природного газа из России в Молдову снизится с 1 011 долларов до 673 долларов за тыс. кубометров в апреле текущего года. Показатель сократится в 1,5 раза.

Как передает Report, об этом написал глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в соцсетях.

"В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров", - заявил он.

По его словам, весь объем поставок российского природного газа в республику будет направлен для нужд компании "Тираспольтрансгаз".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Price of Russian gas supplies to Moldova to decrease by 1.5 times in April

Самое важное

Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
2 апреля 2023 г. 00:00
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
В Азербайджане учреждается юбилейная медаль в связи со 100-летием Гейдара Алиева
30 марта 2023 г. 12:11
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий
30 марта 2023 г. 10:03
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
МО: Взяты под контроль ряд господствующих высот, дорог и обширная приграничная территория в Лачыне
30 марта 2023 г. 09:48
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на Формулу-1
Упрощена визовая процедура для иностранцев, прибывающих в Азербайджан на "Формулу-1"
29 марта 2023 г. 18:42
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
Помощник президента навестил Фазиля Мустафу
29 марта 2023 г. 16:32
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
Глава МИД: Открытие посольства - важный шаг в развитии сотрудничества Азербайджана и Израиля
29 марта 2023 г. 11:36
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
Министерство: Вакантны 160 мест заведующих детскими садами
29 марта 2023 г. 10:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi