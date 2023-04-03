Стоимость поставок российского газа в Молдову снизится в 1,5 раза в апреле

Стоимость поставок природного газа из России в Молдову снизится с 1 011 долларов до 673 долларов за тыс. кубометров в апреле текущего года. Показатель сократится в 1,5 раза.

Стоимость поставок природного газа из России в Молдову снизится с 1 011 долларов до 673 долларов за тыс. кубометров в апреле текущего года. Показатель сократится в 1,5 раза.

Как передает Report, об этом написал глава "Молдовагаз" Вадим Чебан в соцсетях.

"В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров", - заявил он.

По его словам, весь объем поставок российского природного газа в республику будет направлен для нужд компании "Тираспольтрансгаз".