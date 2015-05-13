​Стоимость нефти растет

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 4,19% или 2,48 долларов и составила 61,73 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, цена ее выросла на 2,93% или же 1,92 доллара и составила 67,46 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 70 долларов/баррель.