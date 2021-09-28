Стоимость нефти Brent превысила 80 долларов впервые с 2018 года

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре впервые с осени 2018 года превысила 80 долларов США.

Стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре впервые с осени 2018 года превысила 80 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 (бакинское время) цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до 79,36 доллара США за баррель, ноябрьских - на 0,83%, до 80,19 доллара США за баррель. Этот показатель превышен впервые с 23 октября 2018 года.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожают в то же время на 0,85%, до 76,09 доллара США за баррель.