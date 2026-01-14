Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стоимость Azeri Light приблизилась к $72 за баррель

    Энергетика
    • 14 января, 2026
    • 09:59
    Стоимость Azeri Light приблизилась к $72 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $3,21 или 4,68%, составив $71,75.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов, цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,57.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) повысилась на $3,19 или 4,8%, до $69,62.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

