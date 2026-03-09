США создали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей
ВВС США организовали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей, выполняющих боевые миссии в небе над Ираном.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных портала Itamilradar.
Сообщается, что американские самолеты-заправщики, встав в круг, курсируют вблизи побережья Саудовской Аравии в режиме ожидания истребителей, которые после дозаправки могут проводить операции по поиску и уничтожению целей в глубине Ирана.
В зону дозаправки ежедневно вылетает 5-7 американских самолетов-заправщиков с аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве.
По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время в аэропорту Бен Гурион базируется 24 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и 9 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.