США создали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей

    • 09 марта, 2026
    • 17:12
    ВВС США организовали на севере Персидского залива воздушную зону дозаправки истребителей, выполняющих боевые миссии в небе над Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, это следует из данных портала Itamilradar.

    Сообщается, что американские самолеты-заправщики, встав в круг, курсируют вблизи побережья Саудовской Аравии в режиме ожидания истребителей, которые после дозаправки могут проводить операции по поиску и уничтожению целей в глубине Ирана.

    В зону дозаправки ежедневно вылетает 5-7 американских самолетов-заправщиков с аэропорта Бен Гурион в Тель-Авиве.

    По данным авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA), в настоящее время в аэропорту Бен Гурион базируется 24 самолета-заправщика KC-135 Stratotanker и 9 самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus.

