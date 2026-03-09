В Катаре арестовали более 300 человек за фейки в соцсетях из-за ситуации в регионе

МВД Катара сообщило об аресте 313 человек за съемку и публикацию в соцсетях "вводящих в заблуждение" видео и ложной информации, "связанной с текущей ситуацией" на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети "Х".

Среди арестованных есть и иностранцы.

Аресты производили сотрудники Департамента по предотвращению экономических и киберпреступлений.

Пресс-служба МВД Катара отметила, что против арестованных приняли "необходимые правовые и административные меры". Ведомство призвало верить информации только из официальных источников.

По закону Катара о киберпреступлениях, за распространение фейков в интернете гражданам грозит штраф до $137 тыс., тюремное заключение сроком до трех лет. Для иностранных граждан за совершение подобного преступления возможна депортация.

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ иранские власти атаковали американские военные базы в странах Персидского залива, в том числе в ОАЭ, Катаре, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии. В Катаре под удар иранских дронов попала госкомпания QatarEnergy, из-за чего она остановила производство СПГ. Иранская сторона также нанесла удары по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.