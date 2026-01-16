Azeri Light подешевела до $69

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,42 или 3,37% - до $69,29.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $66,31.

    Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB (BTC FOB) снизилась на $2,54 или 3,65% - до $69,99 за баррель.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $65.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть марки Azeri Light добывается в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azərbaycan neftinin qiyməti 69 dollara düşüb
    Azeri Light crude drops to $69.29 per barrel

