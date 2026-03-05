ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшие
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 11:40
Российские войска нанесли удары по Харьковской и Днепропетровской областям Украины, в результате чего пострадали в общей сложности 17 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.
Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщает, что в результате российских атак в городе Чугуев пострадали 12 человек, среди которых одна несовершеннолетняя.
Также отмечается, что 5 марта около 00:30 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по хозяйственной постройке в селе Каменная Яруга. Пострадали три человека.
Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что два человека получили ранения в результате ночных атак в Каменском районе.
Последние новости
11:46
Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего ВостокаДругие страны
11:40
ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшиеДругие страны
11:35
Минэкономики подготовило документ по укреплению экспортно-ориентированной экономикиФинансы
11:31
Вице-премьер: Финансово-институциональная база Азербайджана устойчива к потрясениямФинансы
11:25
Шарифов: Правительство не планирует полный отказ от контроля над экономикойФинансы
11:25
Самир Шарифов: Азербайджан планирует реформы по улучшению бизнес-средыБизнес
11:22
КСИР: Иран поразил танкер США в северной части Персидского заливаВ регионе
11:15
Самир Шарифов назвал ключевые приоритеты экономической политики АзербайджанаФинансы
11:07