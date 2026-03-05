ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшие

Российские войска нанесли удары по Харьковской и Днепропетровской областям Украины, в результате чего пострадали в общей сложности 17 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщает, что в результате российских атак в городе Чугуев пострадали 12 человек, среди которых одна несовершеннолетняя.

Также отмечается, что 5 марта около 00:30 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по хозяйственной постройке в селе Каменная Яруга. Пострадали три человека.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что два человека получили ранения в результате ночных атак в Каменском районе.