    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшие

    05 марта, 2026
    11:40
    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшие

    Российские войска нанесли удары по Харьковской и Днепропетровской областям Украины, в результате чего пострадали в общей сложности 17 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры сообщает, что в результате российских атак в городе Чугуев пострадали 12 человек, среди которых одна несовершеннолетняя.

    Также отмечается, что 5 марта около 00:30 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по хозяйственной постройке в селе Каменная Яруга. Пострадали три человека.

    Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что два человека получили ранения в результате ночных атак в Каменском районе.

