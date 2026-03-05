Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Вице-премьер: Финансово-институциональная база Азербайджана устойчива к потрясениям

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 11:31
    Вице-премьер: Финансово-институциональная база Азербайджана устойчива к потрясениям

    Финансово-институциональная база Азербайджана устойчива к потрясениям.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных".

    По его словам, за счет реализованных реформ и государственных программ были обеспечены макроэкономическая стабильность и фискальная устойчивость, усовершенствовано фискальное администрирование, финансовые позиции государства существенно укрепились, а также выросла инвестиционная привлекательность:

    "Одним словом, укрепилась финансово-институциональная база для качественного экономического роста и устойчивости к шокам. Тем не менее, растущая неопределенность в глобальной экономике, фрагментация, торговый протекционизм и ускорение технологической энергетической трансформации создают новые вызовы для дальнейшего социально-экономического развития.

    Адекватная оценка серьезности этих вызовов и определение вклада, который налоговая система внесла и может внести в формирование институционального потенциала и управленческого опыта нашей страны для реагирования на них, несомненно, станет одной из ключевых тем обсуждения на сегодняшнем форуме".

    Samir Şərifov: "Azərbaycanın şoklara qarşı maliyyə-institusional bazası möhkəmdir"
