Шарифов: Правительство не планирует полный отказ от контроля над экономикой

Цель правительства Азербайджана заключается не в полном отказе от функции контроля над экономикой, а в ее трансформации в более эффективный и современный формат.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных" в Баку.

По его словам, сегодня отношения между государством и бизнесом вступают в новый этап развития.

"Экономическое развитие возможно не только за счет административного регулирования, но и на основе системы доверительных отношений. Прогнозируемая политика, прозрачные правила и стабильный подход являются ключевыми показателями благоприятной предпринимательской среды. Цель правительства - не полный отказ от функции контроля или сведение ее к минимуму, а превращение ее в более разумный, более эффективный формат, соответствующий экономическим процессам", - отметил Шарифов.

Вице-премьер также заявил, что на текущем этапе особое значение имеют правильное определение приоритетов бюджетно-фискальной политики, повышение эффективности государственных расходов и укрепление ненефтяных источников доходов.

По его словам, налоговая политика должна рассматриваться не только как инструмент максимизации бюджетных поступлений, но и как механизм формирования экономического поведения, влияния на инвестиционные решения и обеспечения социального баланса.

"Налоги и обязательные социальные платежи не должны сдерживать экономическую активность. Напротив, они должны стимулировать ее, одновременно создавая надежную ресурсную базу для финансирования социальных обязательств и поддержания общественного благосостояния", - подчеркнул Шарифов.