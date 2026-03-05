Шарифов: Правительство не планирует полный отказ от контроля над экономикой

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 11:25
    Цель правительства Азербайджана заключается не в полном отказе от функции контроля над экономикой, а в ее трансформации в более эффективный и современный формат.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Самир Шарифов на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных" в Баку.

    По его словам, сегодня отношения между государством и бизнесом вступают в новый этап развития.

    "Экономическое развитие возможно не только за счет административного регулирования, но и на основе системы доверительных отношений. Прогнозируемая политика, прозрачные правила и стабильный подход являются ключевыми показателями благоприятной предпринимательской среды. Цель правительства - не полный отказ от функции контроля или сведение ее к минимуму, а превращение ее в более разумный, более эффективный формат, соответствующий экономическим процессам", - отметил Шарифов.

    Вице-премьер также заявил, что на текущем этапе особое значение имеют правильное определение приоритетов бюджетно-фискальной политики, повышение эффективности государственных расходов и укрепление ненефтяных источников доходов.

    По его словам, налоговая политика должна рассматриваться не только как инструмент максимизации бюджетных поступлений, но и как механизм формирования экономического поведения, влияния на инвестиционные решения и обеспечения социального баланса.

    "Налоги и обязательные социальные платежи не должны сдерживать экономическую активность. Напротив, они должны стимулировать ее, одновременно создавая надежную ресурсную базу для финансирования социальных обязательств и поддержания общественного благосостояния", - подчеркнул Шарифов.

    Samir Şərifov: "Məqsədimiz iqtisadiyyata nəzarətdən tam imtina etmək deyil"
