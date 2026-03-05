Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Минэкономики подготовило документ по укреплению экспортно-ориентированной экономики

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 11:35
    Минэкономики подготовило документ по укреплению экспортно-ориентированной экономики

    Минэкономики Азербайджана подготовило новый документ, предусматривающий современные подходы к обеспечению устойчивого социально-экономического развития и укреплению экспортно-ориентированной экономики.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме в Баку, посвященном налоговой системе.

    По словам министра, документ предусматривает повышение ответственности отраслевых государственных структур за показатели развития по своим направлениям деятельности. Также он предусматривает проведение аналитических оценок влияния монетарных и фискальных решений на социально-экономическое развитие, а также возможных негативных последствий таких решений.

    Джаббаров отметил, что документ включает меры по формированию экспортно-ориентированной экономики, в частности расширение доступа бизнеса к кредитным ресурсам и внедрение других инновационных механизмов.

    По его словам, предварительное обсуждение документа состоялось на прошлой неделе в рамках заседания Экономического совета Азербайджана. Министр подчеркнул, что для увеличения экспорта ненефтегазовой продукции на новые рынки и укрепления позиций на уже существующих необходимо расширять сферу применения льготных торговых режимов. В этом контексте планируется активнее использовать возможности свободной экономической зоны "Алят".

    Джаббаров также добавил, что в ближайшие годы одним из приоритетов станет более широкое использование потенциала промышленных парков и существующей инфраструктуры страны.

    Микаил Джаббаров развитие экономики экспортно-ориентированная модель
    Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycanda ixracyönümlü iqtisadiyyatın gücləndirilməsi üçün sənəd hazırlanıb"
