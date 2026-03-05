Самир Шарифов: Азербайджан планирует реформы по улучшению бизнес-среды

В Азербайджане разрабатываются предложения по реформам, направленным на совершенствование бизнес-среды.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных".

По его словам, действует специальная рабочая группа по реформам, направленным на улучшение бизнес-среды.

"В ее подгруппах разрабатываются предложения по устранению препятствий для предпринимательской деятельности по соответствующим направлениям и улучшению условий для бизнеса", - отметил он.

Шарифов отметил, что в рамках этих предложений уже начался подготовительный процесс, сбор предложений от предпринимателей в сфере налогообложения: "Существующие институциональные рамки являются наглядным показателем системного и последовательного подхода правительства к улучшению бизнес-среды. Этот подход обеспечивает построение реформ на единой логике как с точки зрения содержания, так и исполнения.

В этом процессе решающую роль играет институциональная координация фискальной, налоговой, социальной и финансовой политики. Должна работать вся система, а не отдельные инструменты. Именно эта синхронность обеспечивает эффективность экономической политики, устойчивость реформ и долгосрочную устойчивость достигнутых результатов".