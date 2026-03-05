Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Самир Шарифов: Азербайджан планирует реформы по улучшению бизнес-среды

    Бизнес
    • 05 марта, 2026
    • 11:25
    Самир Шарифов: Азербайджан планирует реформы по улучшению бизнес-среды

    В Азербайджане разрабатываются предложения по реформам, направленным на совершенствование бизнес-среды.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов в ходе выступления на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных".

    По его словам, действует специальная рабочая группа по реформам, направленным на улучшение бизнес-среды.

    "В ее подгруппах разрабатываются предложения по устранению препятствий для предпринимательской деятельности по соответствующим направлениям и улучшению условий для бизнеса", - отметил он.

    Шарифов отметил, что в рамках этих предложений уже начался подготовительный процесс, сбор предложений от предпринимателей в сфере налогообложения: "Существующие институциональные рамки являются наглядным показателем системного и последовательного подхода правительства к улучшению бизнес-среды. Этот подход обеспечивает построение реформ на единой логике как с точки зрения содержания, так и исполнения.

    В этом процессе решающую роль играет институциональная координация фискальной, налоговой, социальной и финансовой политики. Должна работать вся система, а не отдельные инструменты. Именно эта синхронность обеспечивает эффективность экономической политики, устойчивость реформ и долгосрочную устойчивость достигнутых результатов".

    бизнес реформы Самир Шарифов
    Samir Şərifov: "Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün islahat təklifləri hazırlanır"
    Sharifov: Azerbaijan prepares reforms to improve business climate
    Ты - Король

    Последние новости

    11:46

    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Другие страны
    11:40

    ВС РФ нанесли удары по Харькову и Днепропетровску, есть пострадавшие

    Другие страны
    11:35

    Минэкономики подготовило документ по укреплению экспортно-ориентированной экономики

    Финансы
    11:31

    Вице-премьер: Финансово-институциональная база Азербайджана устойчива к потрясениям

    Финансы
    11:25

    Шарифов: Правительство не планирует полный отказ от контроля над экономикой

    Финансы
    11:25

    Самир Шарифов: Азербайджан планирует реформы по улучшению бизнес-среды

    Бизнес
    11:22

    КСИР: Иран поразил танкер США в северной части Персидского залива

    В регионе
    11:15

    Самир Шарифов назвал ключевые приоритеты экономической политики Азербайджана

    Финансы
    11:07

    Джаббаров: Минэкономики продолжит реформы в налоговой системе

    Финансы
    Лента новостей