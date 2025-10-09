Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 10:00
    Стоимость азербайджанской нефти превысила $70

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,21 или 0,3% - до $70,08.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,33.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,2 или 0,29%, составив $68,44.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

    Azeri Light Brent цена нефти
    Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları keçib
    Azerbaijani oil price exceeds $70

