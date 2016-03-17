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    Стоимость азербайджанской нефти превысила 41 доллар

    Стоимость нефти марки Azeri LT CIF подорожала на 3,79%

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, подешевела на 3,79% или 1,50 доллара.

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 41,10 доллара/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

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