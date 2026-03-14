Стоимость азербайджанской нефти превысила $109

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 3,52 доллара, или 3,33% до 109,1 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 103,47 доллара.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 3,61 доллара, или 3,55%, составив 105,24 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.