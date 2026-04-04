В Азербайджане минувшим днем задержан 51 подозреваемый

В Азербайджане 3 апреля задержан 51 подозреваемый в совершении преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

За прошедший день сотрудники полиции раскрыли 57 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и 12 преступлений, оставшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.