Ниджат Иманов о сути последних изменений в налоговое законодательство

Последние поправки в Налоговый кодекс Азербайджана направлены на оптимизацию налоговой нагрузки и улучшение предпринимательской среды.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на мероприятии "Саммит по налогообложению и бухгалтерскому учету" в Баку.

По его словам, эти изменения в налоговое законодательство в ряде случаев были неверно истолкованы общественностью:

"Основная цель изменений - не увеличение налоговой нагрузки, а ее оптимизация и дальнейшее улучшение предпринимательской среды. Новый подход, применяемый в отношении доходов от наемного труда, направлен на формирование более мягкого и поэтапного налогового режима. В то же время в отношении доходов от аренды сложилось ошибочное представление. Эти доходы и ранее облагались налогом, и применяемая ставка составляла 14%. С новыми изменениями этот показатель снижен до 10%. Цель - стимулировать легализацию путем снижения налоговой нагрузки на рынке аренды".

Иманов также пояснил сущность механизма горизонтального мониторинга, касающегося налогового контроля: "Данный механизм не представляет собой новую форму проверки и функционирует на основе добровольного участия. Риски налогоплательщиков, включившихся в горизонтальный мониторинг, покрываются страхованием, а за соответствующий период выездная налоговая проверка не осуществляется. Эти подходы призваны укрепить взаимное доверие между налоговыми органами и бизнес-субъектами, а также способствовать повышению прозрачности".