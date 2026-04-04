    Ниджат Иманов о сути последних изменений в налоговое законодательство

    Последние поправки в Налоговый кодекс Азербайджана направлены на оптимизацию налоговой нагрузки и улучшение предпринимательской среды.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник главного управления Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на мероприятии "Саммит по налогообложению и бухгалтерскому учету" в Баку.

    По его словам, эти изменения в налоговое законодательство в ряде случаев были неверно истолкованы общественностью:

    "Основная цель изменений - не увеличение налоговой нагрузки, а ее оптимизация и дальнейшее улучшение предпринимательской среды. Новый подход, применяемый в отношении доходов от наемного труда, направлен на формирование более мягкого и поэтапного налогового режима. В то же время в отношении доходов от аренды сложилось ошибочное представление. Эти доходы и ранее облагались налогом, и применяемая ставка составляла 14%. С новыми изменениями этот показатель снижен до 10%. Цель - стимулировать легализацию путем снижения налоговой нагрузки на рынке аренды".

    Иманов также пояснил сущность механизма горизонтального мониторинга, касающегося налогового контроля: "Данный механизм не представляет собой новую форму проверки и функционирует на основе добровольного участия. Риски налогоплательщиков, включившихся в горизонтальный мониторинг, покрываются страхованием, а за соответствующий период выездная налоговая проверка не осуществляется. Эти подходы призваны укрепить взаимное доверие между налоговыми органами и бизнес-субъектами, а также способствовать повышению прозрачности".

    Vergi rəsmisi: "Qanunvericilikdəki son dəyişikliklər bəzi hallarda ictimaiyyətdə yanlış şərh edilib"
    Nijat Imanov explains key changes in Azerbaijan's tax legislation

