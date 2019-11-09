Стоимость альтернативы сжиженному газу - CNG не изменится

В последнее время в Азербайджане выросла потребность в сжиженном газе.

Как сообщает Report, причиной роста потребности является в первую очередь то, что сжиженный газ используется и в химической промышленности, и как топливо. С другой стороны, в период проводимых на нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева плановых ремонтных работ потребность резко возросла, и увеличился дефицит.

Стоимость товара на рынке, сжиженного газа или LPG, регулируется компанией-поставщиком. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является лишь производителем этого товара внутри страны.

То есть на эту продукцию нет никакой монополии со стороны SOCAR, и компания не регулирует цену на нее. Стоимость продукции наверняка будет одинаковой как на собственных АЗС SOCAR, так и других, и в ближайшее время можно ожидать повышения цен. Это связано с ростом спроса на продукцию на внутреннем рынке.

Уже вчера на АЗС "Азпетрол" цена на сжиженный газ поднялась с 0,45 манатов до 0,65 манатов.

Хоть SOCAR и не осуществляет продажу LPG, для максимального обеспечения удовлетворения потребителей некоторое время назад в качестве превентивной меры компания вынесла на рынок альтернативный, более выгодный аналогичный топливный товар. Это CNG – то есть сжатый газ.

Продажа компримированного (сжатого) природного газа уже осуществляется на многих АЗС SOCAR. Его продажная цена составляет 0,45 манатов и в ближайшее время изменений в его стоимости не ожидается. Это связано с тем, что сжатый газ получается в результате преобразования голубого топлива в жидкость, и страна обладает достаточными запасами природного газа.

Отметим, что НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR является единственным комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр. В настоящее время на НПЗ реализуются второй и третий этапы проекта реконструкции и модернизации. Проект предусматривает производство дизеля и бензина по стандарту Евро-5 в 2021-2022 годах. Также планируется завершить работы по увеличению производства до 7,5 млн тонн в 2024-2025 годах.