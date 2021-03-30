Степан Гуржий назначен представителем президента "ЛУКОЙЛ"а в Азербайджане

Он будет отвечать за развитие сотрудничества группы «ЛУКОЙЛ» в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани» Степан Гуржий назначен представителем президента «ЛУКОЙЛ»а в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Туркменистане.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз «ЛУКОЙЛ»а, в этой связи правление российской нефтяной компании приняло соответствующее решение.

В компании добавили, что Степан Гуржий будет отвечать за развитие сотрудничества группы «ЛУКОЙЛ» в вышеупомянутых странах.

«ЛУКОЙЛ» участвует в проектах во всех этих странах, кроме Туркменистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе встречи с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым 18 февраля выразил поддержку туркменской стороны в намерении компании участвовать в разработке месторождения «Достлуг», а также готовность рассмотреть конкретные инвестиционные предложения по осуществлению данного проекта.

Напомним, что 21 января Азербайджан и Туркменистан подписали Меморандум о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море.