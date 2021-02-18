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Названы доли Азербайджана и Туркменистана в месторождении "Достлуг"

Названы доли Азербайджана и Туркменистана в месторождении "Достлуг" Будет подписано межправительственное соглашение, регулирующее сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг"
Энергетика
18 февраля 2021 г. 14:38
Названы доли Азербайджана и Туркменистана в месторождении Достлуг

Раскрыты детали проекта закона Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана "О совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения “Достлуг” в Каспийском море", подписанного 21 января между двумя странами.

Как сообщает Report, согласно законопроекту, стороны определят географические координаты месторождения с целью совместной разведки, разработки и освоения углеводородных ресурсов.

Углеводородные ресурсы месторождения "Достлуг" будут распределены между сторонами в соотношении 30% (Азербайджан) и 70% (Туркменистан).

Транспортировка углеводородных ресурсов, добытых с месторождения "Достлуг", предназначенных для экспорта на международные рынки, будет осуществляться на основе конкурентных условий с использованием существующих транспортно-транзитных систем Азербайджана и в соответствии с нормами и практикой, действующими в международной нефтегазовой промышленности. В этом контексте стороны будут использовать наиболее эффективные формы международного сотрудничества в области транспортировки углеводородных ресурсов на международные рынки.

Будет подписано межправительственное соглашение, регулирующее сотрудничество между сторонами по совместной разведке, разработке и освоению углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг".

Для разработки и согласования межправительственного соглашения стороны создают совместную рабочую группу. Они будут информировать друг друга по дипломатическим каналам о представителях сторон, которые войдут в состав Совместной рабочей группы. Совместная рабочая группа в кратчайшие сроки подготовит и согласует проект межправительственного соглашения.

Отметим, что законопроект "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Туркменистана о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" на Каспийском море" был представлен Милли Меджлису для обсуждения.

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Версия на азербайджанском языке “Dostluq” yatağı üzrə Azərbaycan və Türkmənistanın pay bölgüsü məlum oldu

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