Стала известна причина освобождения бензина Aİ-92 от таможенной пошлины

Многие объекты Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будут приостановлены.

Многие объекты Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будут приостановлены.

Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью и мероприятиям SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя освобождение от уплаты таможенных пошлин на бензин с октановым числом ЕС-92, ввозимый в страну с 1 февраля.

"Обычно раз в год на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева проводятся ремонтно-наладочные работы. Периодический ремонт обычно может длиться месяц или чуть больше месяца", - сказал Ахмедов.