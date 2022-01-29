Стала известна причина освобождения бензина Aİ-92 от таможенной пошлины

Многие объекты Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) будут приостановлены.
Как передает Report, об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью и мероприятиям SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя освобождение от уплаты таможенных пошлин на бензин с октановым числом ЕС-92, ввозимый в страну с 1 февраля.
"Обычно раз в год на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева проводятся ремонтно-наладочные работы. Периодический ремонт обычно может длиться месяц или чуть больше месяца", - сказал Ахмедов.