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США отправили в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва

США отправили в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва Европа уже получила партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и в скором времени получит еще две партии.
Энергетика
12 мая 2022 г. 14:19
США отправили в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва

Европа уже получила партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и в скором времени получит еще две партии.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Два танкера с высокосернистой нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже находятся в пути в Италию и Нидерланды.

Еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды около 26 апреля.

США и Великобритания ранее объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России из-за боевых действий в Украине. Однако Европа пока не может согласовать полный запрет, поскольку против него выступает Венгрия. При этом, многие европейские нефтекомпании отказываются покупать российскую нефть, и Европе приходится искать альтернативные источники поставок.

Порядка 1,6 млн баррелей нефти из SPR были отправлены в Европу в апреле, что является рекордным объемом.

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Версия на английском языке US sends tankers with oil from the strategic reserve to Europe

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