США отправили в Европу танкеры с нефтью из стратегического резерва

Европа уже получила партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и в скором времени получит еще две партии.

Европа уже получила партию нефти из стратегического нефтяного резерва (SPR) США и в скором времени получит еще две партии.

Как передает Report, об этом сообщил Bloomberg.

Два танкера с высокосернистой нефтью из хранилищ в Техасе и Луизиане уже находятся в пути в Италию и Нидерланды.

Еще одна партия техасской нефти прибыла в Нидерланды около 26 апреля.

США и Великобритания ранее объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России из-за боевых действий в Украине. Однако Европа пока не может согласовать полный запрет, поскольку против него выступает Венгрия. При этом, многие европейские нефтекомпании отказываются покупать российскую нефть, и Европе приходится искать альтернативные источники поставок.

Порядка 1,6 млн баррелей нефти из SPR были отправлены в Европу в апреле, что является рекордным объемом.