Госдеп: США поддерживают подключение к проекту "Южный газовый коридор" других источников - ЭКСКЛЮЗИВ

США поддерживают подключение к проекту "Южный газовый коридор" других источников энергоресурсов.

Об этом сообщил Report первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Кент Логсдон в рамках международной конференции "Энергобезопасность - национальная безопасность", организованной в Остине, Техас, Центрами по взаимодействию с зарубежным СМИ (Foreign Press Centers) данного департамента.

"Мы удовлетворены долгосрочным сотрудничеством с Азербайджаном, в том числе и поддержкой проекта "Южный газовый коридор". Несколько месяцев назад я был с визитом в Баку. Приятно видеть успешное выполнение этого проекта", - подчеркнул он.

K.Логсдон также отметил, что США продолжат поддерживать проект "Южный газовый коридор", который будет способствовать диверсификации источников поставок энергоресурсов и транспортных маршрутов в Европу.

Отметим, что по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), являющемуся частью проекта "Южный газовый коридор", на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу ежегодно 10 млрд кубометров газа, добываемого в рамках проекта "Шах Дениз-2". На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

Консорциум "Шах Дениз" 28 июня 2013 года официально объявил о выборе трубопровода TAP. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (-820 м).

Церемония закладки TAP состоялась 17 мая 2016 года в греческих Салониках. Первые поставки азербайджанского газа в Европу запланированы в начале 2020 года.

ТАР будет покрывать 33% потребности в газе Болгарии, 20% - Греции, примерно 10,5% - Италии.