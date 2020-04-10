США назвали способ вывода мировой экономики из кризиса

Правительство США считает, что полное восстановление мировой экономики от нынешнего кризиса требует стабилизации энергетических рынков и остановки падения цен на нефть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу министр энергетики США Дэн Бруйетт.



Он принял участие в экстренных переговорах министров энергетики стран Группы двадцати (G20) в формате видеоконференции. Текст выступления Бруйетта распространила пресс-служба Минэнерго США.

"Для того, чтобы произошло полное восстановление [глобальной экономики], мы должны стабилизировать мировые энергетические рынки, остановив это опасное падение цен [на топливо]", - заявил коллегам по "двадцатке" американский министр.

По его словам, "сегодняшний кризис выходит за пределы интересов какой-то отдельной страны, требует быстрого и решительного ответа от всех" государств - членов "Большой двадцатки" и международного сообщества в целом. "Неспособность действовать влечет далеко идущие последствия для всех наших экономик", - отметил Бруйетт.

На его взгляд, "коллективным интересам" G20 отвечает возвращение энергетической отрасли "к позиции силы". Это позволило бы гарантировать, что "энергетика вновь ведет за собой экономический рост" и позволяет укреплять национальную безопасность стран "двадцатки", убежден министр. "Наши конечные цели ясны: мы хотим восстановить ценовую стабильность, продвинуть свободные и открытые рынки, вернуть мир к процветанию <...>, сохраняя жизни и источники доходов собратьев во всем мире. Я призываю к тому, чтобы мы относились к возникшему кризису со всей серьезностью, которой он заслуживает. Ради нынешних и будущих поколений", - добавил Бруйетт.

Как ранее подчеркнул Международный валютный фонд (МВФ), его специалисты ожидают в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за пандемии, вызванной распространением коронавируса. С таким предупреждением выступила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились свыше 1,5 млн человек, зафиксировано более 90 тысяч летальных исходов.