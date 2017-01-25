США намерены избавиться от нефти ОПЕК

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Новый президент США Дональд Трамп заявил о твердом намерении полностью избавить Америку от внешней нефтяной зависимости, в первую очередь от стран ОПЕК.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, с шестидесятых годов прошлого века США с трудом обходились без нефти из стран ОПЕК, в частности, из арабских стран. В 1973 год ОПЕК наложил на США нефтяное эмбарго, которое привело к острейшему кризису в стране.

Положение начало меняться в двухтысячные годы, с открытием технологий по добыче сланцевой нефти. В течение нескольких лет США нарастили производство в разы. Все это (наряду с демпинговой войной за потребителя в странах ОПЕК) привело к обвалу цен на нефть в 2014 году.

Напомним, что, по данным Энергетической информационной администрации (EIA), с 31 декабря по 6 января суточное производство нефти в США составило 8,946 млн баррелей в сутки. За отчетную неделю ежесуточно потреблялось 17,1 млн баррелей нефти. Это означает, что США ежесуточно импортируют 8 млн баррелей. Если эти объемы будут производиться в США, излишки нефти в странах ОПЕК составят 8 млн баррелей в сутки. Отметим, что США нацелены не только избавиться от импорта нефти, но и экспортировать свою нефть. В итоге, в ближайшие годы цены на нефть в лучшем случае сохранятся на текущем уровне, или же вновь пойдут вниз.