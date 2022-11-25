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США могут ослабить санкции против Венесуэлы и лицензировать Chevron

США могут ослабить санкции против Венесуэлы и лицензировать Chevron США готовы предоставить лицензию корпорации энергетической компании Chevron для добычи нефти в Венесуэле. Однако для ослабления санкций Вашингтон требует от венесуэльских властей начать диалог с оппозицией и провести "свободные выборы".
Энергетика
25 ноября 2022 г. 10:55
США могут ослабить санкции против Венесуэлы и лицензировать Chevron

США готовы предоставить лицензию корпорации энергетической компании Chevron для добычи нефти в Венесуэле. Однако для ослабления санкций Вашингтон требует от венесуэльских властей начать диалог с оппозицией и провести "свободные выборы".

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что изменение санкционной политики, позволит и другим нефтяным компаниям вести бизнес в Венесуэле.

Отмечается, что США могут предоставить новую лицензию Chevron после заявления правительства Венесуэлы и его политических оппонентов, которое ожидается в субботу, 26 ноября.

Таким образом, Chevron восстановит частичный контроль над своей деятельностью по добыче нефти и техническому обслуживанию венесуэльских нефтяных месторождений. Долю в этих месторождениях компания сохранила благодаря совместным предприятиям с государственной нефтяной компанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela SA.

WSJ сообщала о возможном смягчении американских санкций в отношении Венесуэлы еще 6 октября. На следующий день, 7 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США ждут от Венесуэлы шагов "по восстановлению демократии". В случае, если венесуэльские власти продолжат репрессии, Вашингтон может "перенастроить подход", ужесточив санкции.

В январе 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы". Его признали США и ряд других стран. В ответ на это президент Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США и высылке американских дипломатов из Венесуэлы.

В апреле того же года Вашингтон отказался покупать у Каракаса нефть. Американским финансовым организациям также запрещено обрабатывать платежи в долларах за нефть, приобретенную иностранными клиентами.

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Версия на английском языке US may ease sanctions against Venezuela, license Chevron

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