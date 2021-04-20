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Спотовые цены на газ выросли в Европе до 3-месячного максимума

Спотовые цены на газ выросли в Европе до 3-месячного максимума У участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский
Энергетика
20 апреля 2021 г. 14:10
Спотовые цены на газ выросли в Европе до 3-месячного максимума

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за три месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.

Как передает Report со ссылкой на ИА «Финмаркет», цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до 267 долларов США за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января. С начала года средняя цена контракта «на день вперед» на TTF составила 234 доллара США за тысячу кубометров.

В бюджет «Газпрома» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов США за тысячу кубометров. Более 60% продаж «Газпрома» в Европу сейчас осуществляются по спотовым ценам «на месяц вперед», остальные — с привязкой к цене на нефть, по более длинным фьючерсам, спотовым ценам на газ и гибридному механизму.

Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.

Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок — по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что 18 апреля европейская газовая отрасль смогла продолжить процесс медленного восполнения запасов газа в подземных хранилищах. Однако этот тренд должен быть проверен работой газовой системы в условиях нормального рабочего дня — данные о динамике запасов по итогам понедельника будут известны вечером во вторник.

Отметим, что13 апреля спотовая цена на газ на TTF выросла до 254 долларов США за тысячу кубометров — самого высокого уровня за два месяца.

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