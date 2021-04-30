Созданы группы по газификации освобожденных территорий Азербайджана

В настоящее время проводятся работы по инвентаризации

В связи с процессом газификации освобожденных территорий созданы специальные группы, определенные администрацией президента Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом рассказал гендиректор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он отметил, что ПО "Азеригаз" также продолжает свою деятельность в группе, входящей в состав Министерства энергетики: "В этой рабочей группе есть и наши представители. В настоящее время проводятся работы по инвентаризации. Ждем задания на проектирование и другие работы. О результате будет сообщено общественности".