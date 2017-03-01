Сотрудники SOCAR-Polymer продемонстрировали свои знания на мероприятии

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ На днях состоялось мероприятие, целью которого явилась демонстрация навыков и знаний, в том числе в области технического английского языка сотрудниками SOCAR-Polymer, прошедшими обучение в Сумгайытском учебно-образовательном центре (STTM).

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии приняли участие руководитель Управления обучения, образования и сертификации (TTSİ) Фуад Сулейманов, генеральный директор ООО SOCAR-Polymer Фарид Джафаров, представители Pasha Holding, Gilan Holding, Azersun Holding и Polymer Construction. После презентаций студентов гости выразили удовлетворение качеством образования, пожелали успехов коллективу STTM и сотрудникам SOCAR-Polymer, обучающимся в центре.

Отметим, что 6 октября 2016 года Управление обучения, образования и сертификации SOCAR и ООО SOCAR-Polymer подписали договор о подготовке кадров, тем самым положив начало новому сотрудничеству. В Сумгайытском учебно-образовательном центре организованы курсы по трем специальностям в четырех группах. Слушатели курса аппаратчиков технологического оборудования уже завершили обучение.

Кроме того, сейчас в центре продолжается обучение сотрудников SOCAR-Polymer в трех группах по контрольно-измерительным приборам и автоматике, технологии и энергетике. Слушателям в течение трех месяцев также преподавался технический английский язык в целях повышения коммуникабельности и профессионализма.