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    Сотрудник SOCAR принял участие на международной конференции молодых ученых

    Присутствующие ознакомились с учебным планом, системой оперативного управления по разработке месторождений

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Старший геолог по разработке нефтегазовых месторождений SOCAR, докторант Института "Neftqazelmitədqiqatlayihə" ("Нефтьгазэльмитедгигатлайихе") Эльвин Ахмедов принял участие на прошедшей в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина 69-й Международной молодежной научно-практической конференции "Нефть и газ - 2015". На мероприятии Э.Ахмедов выступил с докладом на тему "Неопределенность в оценке запасов нефти и геологические риски".

    Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, участвующие на конференции молодые ученые и специалисты провели научно-практические обсуждения, ознакомились с промышленными новшествами.

    После выступлений участники конференции ознакомились с передовыми технологиями университета, лабораториями, учебным планом, системой оперативного управления по разработке месторождений, системой образования и т.д.

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