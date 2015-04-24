Сотрудник SOCAR принял участие на международной конференции молодых ученых

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Старший геолог по разработке нефтегазовых месторождений SOCAR, докторант Института "Neftqazelmitədqiqatlayihə" ("Нефтьгазэльмитедгигатлайихе") Эльвин Ахмедов принял участие на прошедшей в Российском государственном университете нефти и газа имени И.М.Губкина 69-й Международной молодежной научно-практической конференции "Нефть и газ - 2015". На мероприятии Э.Ахмедов выступил с докладом на тему "Неопределенность в оценке запасов нефти и геологические риски".

Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, участвующие на конференции молодые ученые и специалисты провели научно-практические обсуждения, ознакомились с промышленными новшествами.

После выступлений участники конференции ознакомились с передовыми технологиями университета, лабораториями, учебным планом, системой оперативного управления по разработке месторождений, системой образования и т.д.