Французский эксперт: Сотрудничество с Азербайджаном по "зеленой энергии" будет успешным - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с исполнительным директором французского представительства международной неправительственной организации Green Cross Николя Имбером (Nicolas İmbert).

- В чем преимущества использования возобновляемых энергоисточников, в частности, солнечной энергии?

- Ныне альтернативные энергоисточники, более известные, как возобновляемые, менее затратны, нежели топливные. Кроме того, оснащение оборудования для получения энергии из возобновляемых источников значительно проще и не требует больших капиталовложений. За менее чем 20 лет энергосектор перешел от модели 1D к 4D, то есть диверсифицировался, сокращены выбросы углерода.

- Вы отметили простоту и выгодность установки оборудования для выработки энергии из возобновляемых источников. Но конкурентноспособна ли альтернативная энергия?

- Возобновляемые источники энергии стремительно развиваются во многом благодаря экономической конкурентоспособности, став насущными и необходимыми. Франция - одна из стран, финансирующих топливную энергию и энергию расщепления, в частности, ядерную энергию. При чем часть затрат ложится на плечи потребителей, налогоплательщиков. Несмотря на сложившийся стереотип рыночной модели, не субсидируемые солнечная и ветряная энергии стали конкурентоспособнее иных энергоисточников, в частности, субсидируемых источников ядерной энергии.

- Затратно ли использование возобновляемой энергии?

- Важно различать стоимость энергии, как таковой, и объем капиталовложений в инфраструктуру, вырабатывающую энергию. Так вот энергопроизводящая инфраструктура не требует больших инвестиций. Это позволяет вкладывать инвестиции без необходимости централизации и получить результат в течение 4-10 лет. Что же касается стоимости энергии и налогового аспекта, то это зачастую продиктовано политическим выбором. Иными словами, государство может осуществлять контроль по своему усмотрению. Хотелось бы отметить, что страны с самой дорогостоящей энергией, такие как Скандинавия и Канарские острова, быстрее остальных перешли к выработке и потреблению возобновляемой энергии, став таким образом более конкурентноспособными.

- В чем преимущества альтернативной энергии в контексте защиты окружающей среды и сохранения лесных массивов?

- Возобновляемых источников энергии довольно много. Мы коснулись лишь солнечной и ветряной энергии, но не стоит сбрасывать со счетов и восстановленные газы. Их получают, преимущественно, из анаэробных организмов, путем пирогазификации или же из микроводорослей. Кроме того, актуальна гидроэнергия, к которой относится микрогидравлическая, волновая и другие виды энергии. Это большие новшества. Возобновляемые источники энергии играют ключевую роль в сокращении выбросов углерода, улучшении качества воды и биоразнообразия. Так, например, анаэробы полезны для здоровья лесов и сельскохозяйственных товаров.

В то же время эти виды энергии более устойчивы по сравнению с ископаемым топливом. Так, в случае крупных климатических изменений, они легко восстановятся.

- Какие виды источников альтернативной энергии получили наибольшее распространение во Франции, и может ли Франция поделится своим опытом с Азербайджаном?

-С 1960-х годов во Франции сформировалась чересчур централизованная энергетическая система, что привело к чрезмерному потреблению энергии в стране. На сегодняшний день страна мало приспособлена к переходу на другой вид энергии. Тем не менее, по настоянию таких передовых регионов, как Дюнкерк, Бордо, Лион и особенно агломераций, состоялись национальные дебаты, был принят закон о переходе на новый вид энергии, и, таким образом, страна вступила в фазу энергетического перехода. Но по энергоразнообразию мы все же менее развиты, нежели наши соседи в Европе. При этом наши университеты, предприниматели, города накопили определенные знания и опыт, которые могут вызвать интерес Азербайджана. Так, например, Assises de l'Energy обладает глубокими теоретическими познаниями в этой сфере и его деятельность незаменима с точки зрения перехода к новому виду энергии. Городская община Дюнкерка, зарекомендовавшего себя как зона инноваций, динамичными проектами наглядно демонстрирует роль энергетического перехода в развитии общества, а также в сферах экологического и экономического развития. Сотрудничество Азербайджана с нашими ведущими деятелями в данной сфере благотворно сказалось бы и принесло выгоду обеим сторонам.