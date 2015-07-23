​Состоялась встреча президентов SOCAR и Vitol Group

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в головном офисе компании провел встречу с делегацией, возглавляемой президентом одной из крупнейших энергетических трейдинговых компаний Vitol Group Яном Тейлором.

Об этом сообщили Report в пресс-службе SOCAR.

По информации, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся нынешнего состояния и перспектив международного рынка энергоносителей, рассмотрены возможности сотрудничества двух компаний в сфере инвестиций и трейдинга. Президенты компаний подчеркнули возможность совместного сотрудничества в будущем, отметив, что расширение и развитие связей отвечает интересам обеих компаний.

В ходе встречи достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества между SOCAR и Vitol Group.