Состоялась церемония закладки афганского участка газопровода TAPI

Баку. 23 февраля. REPOR.AZ/ Сегодня дан старт строительству афганской части газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (TAPI).

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, церемония закладки участка прошла на туркмено-афганской границе возле города Сархадабад.

По информации агентства Reuters, в церемонии приняли участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, премьер Пакистана Шахид Хаган Аббаси и министр иностранных дел Индии Мобашар Джавед Акбар.

Строительство туркменского участка TAPI стартовало в декабре 2015 года. TAPI Pipeline Company Limited, оператор строительства газопровода, планирует начать подачу газа в Индию с территории Туркмении в начале 2020 года. По этой трубе протяженностью 1 814 км и стоимостью около 10 млрд долларов планируется поставлять 33 млрд кубометров газа в год с месторождения Галкыныш.