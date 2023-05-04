Состоится заседание для обсуждения выдачи лицензии SOCAR на торговлю газом в Болгарии

Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (KEWR) проведет открытое заседание для обсуждения вопроса выдачи лицензии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на торговлю природным газом, сообщает Report со ссылкой на бол

Комиссия по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии (KEWR) проведет открытое заседание для обсуждения вопроса выдачи лицензии Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на торговлю природным газом, сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ.

Отмечается, что ранее председатель Комиссии по регулированию энергетики и водных ресурсов Болгарии Иван Иванов заявил, что у SOCAR нет препятствий для получения данной лицензии.

"Безопасность поставок будет улучшена, а также увеличится диверсификация поставок для других стран региона. И вместе с этим, это будет четкой реализацией инициативы "Кольцо солидарности", которая была выдвинута болгарской стороной и поддержана Еврокомиссией. Это еще больше укрепляет нашу роль в качестве страны-источника для поставок природного газа в другие страны региона",- сказал Иванов.

Также подчеркивается, что SOCAR имеет долгосрочный контракт с Bulgargaz, согласно которому ежегодно Азербайджан будет поставлять в Болгарию около миллиарда кубометров газа.