Сокращение спроса на нефть в Китае может стать причиной экстренного совещания ОПЕК

Спрос на нефть в Китае, второй по величине экономике мира, сократился на 3 млн баррелей в день на фоне распространения коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эта составляет более 20% от общего ежедневного потребления нефти в Китае.

В связи с ситуацией ОПЕК планирует созвать экстренное совещание.

В 2016 году Китай стал крупнейшим в мире импортером нефти, опередив США в спросе на нефть. Любые изменения в объеме спроса на нефть в Китае, потребляющем около 14 млн баррелей в день, оказывают серьезное влияние на мировой энергетический рынок.

Цены на нефть марки Brent упали более чем на 10% с 20 января на фоне информации о распространении коронавируса.