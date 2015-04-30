SOCAR оказала помощь ветеранам-нефтяникам

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) отметили 70-летие победы над фашизмом.

Как сообщает Report, вступительным словом мероприятие открыл ректор БВШН Эльмар Гасымов. Здесь присутствовали президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-спикер Милли Меджлиса Валех Алескеров, президент AzTV Ариф Алышанов.

Как отметил Э.Гасымов, во время Великой Отечественной войны население Азербайджана составляло 3 млн. человек, более 700 тыс. из которых приняли участие на войне: "На войне погибли более 300 тыс. из них, что составляет около 10% населения страны".

Выступивший на мероприятии президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что важнейшим итогом войны было то, что люди осознали, что решать вопросы нужно за столом переговоров.

Затем по указу Р.Абдуллаева ветеранам-нефтяникам была оказана материальная помощь.

Вслед за официальной частью мероприятия был продемонстрирован снятый AzTV фильм, посвященный 70-летию победы.